“لأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود يشيد بتقرير جمعية زمزم لقياس الأثر “

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتقرير قياس الأثر الاجتماعي والذي أصدرته جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ويعد الأول من نوعه على مستوى الجمعيات والجهات الخيرية بالمملكة.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عن سعادته بتطبيق زمزم لقياس الأثر الاجتماعي وراسة العائد على الاستثمار الاجتماعي، مشيداً بالجهود الطيبة المتميزة التي تقوم بها الجمعية، ومتمنياً لها التوفيق.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية الأستاذ الدكتور عدنان بن أحمد البار عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لإشادته وثناءه الكريم على تقرير قياس الأثر الاجتماعي الذي أصدرته الجمعية، مبيناً بأن التقرير يعتبر الأول من نوعه على مستوى القطاع الخيري في المملكة.

وبين أ. د. البار بأن التقرير يعد بداية الإنطلاقة لمشروع قياس الأثر الاجتماعي لعمليات وبرامج الجمعية، مشيراً إلى أن التقرير شمل دراسة لكل من برنامج زراعة القرنية وبرنامج رؤية التابعان للجمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن قياس الأثر الاجتماعي للاستثمار يعتبر الوسيلة المعتمدة للمنظمات لبيان القيمة التي تقدمها للمستفيدين والمجتمع ككل، مبيناً بأن الجمعية ستتمكن من خلال التطبيق الفعال لقياس الأثر الاجتماعي من فهم مقدار التغيير الذي تحدثه في حياة الأشخاص كقيمة مجتمعية فضلاً عن إدارة نشاطات الجمعية بشكل أفضل بهدف تحقيق قيمة مجتمعية أكبر، إلى جانب اتخاذ قرارات أكثر فعالية بكيفية استثمار الموارد والتواصل مع الأطراف المعنية إلى جانب القيمة المجتمعية المقدمة وتوثيق القيمة الناتجة من الشراكات مع المنظمات والجهات المختلفة، وتبني مسؤولية أكبر تجاه الأطراف المعنية.

يُشار إلى أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وضعت لنفسها رؤية أن تكون النموذج الرائد المرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الصحي الخيري المستدام والمتكامل، وتمحورت رسالتها في اعتبارها كيان مجتمعي صحي غير هادف للربح يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقا لأولوية الاحتياح.

Share on: whatsapp