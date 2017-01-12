“قسم العلاقات العامة والإعلام بتعليم صبيا يلتقي المنسقين الإعلاميين”

عقد قسم العلاقات العامة و الإعلام بإدارة التعليم في صبيا صباح اليوم اللقاء الأول لمنسقي العلاقات العامة والإعلام بمكاتب التعليم في المحافظات ومنسقس الأقسام بالإدارة، وقد بدأ اللقاء بكلمة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأستاذ حسين بن أحمد جعبور رحب فيها بالحضور، شاكر لهم جهودهم السابقة، ليتحدث بعدها عن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الخاصة بالقسم المنبثقة من رؤية ورسالة وأهداف الإدارة، كما تطرق أثناء حديثه لحقيبة المنسق الإعلامي، وحسابات السوشيال ميديا وضوابط فتح الحسابات الرسمية والتعامل معها، مشيراً إلى ضرورة متابعة حسابات الوزارة الرسمية، وتوظيف حساب المكتب أو القسم في تويتر والفيس بوك بما يخدم العملية التعليمية وبما يحقق الانتشار للأخبار والأحداث، مؤكداً على العمل على المونتاج التوثيقي للبرامج، كما أشار إلى أنه تم إعداد أكثر من 1000 حقيبة للمنسقين الإعلامين حيث سيتم توزيعها على كافة المنسقين ابتداء من المدرسة ثم المكاتب فأقسام الإدارة.

وبعد ذلك تحدث الأستاذ علي خواجي مشرف الإعلام التربوي والناطق الإعلامي بالإدارة عن المنسقين الإعلاميين ومهامهم وأبرز أدوارهم ، وأكد على أن عمل المنسق الإعلامي يبدا من المدرسة ، حيث يشرف المنسق الإعلامي بالمكتب على كافة المنسقين بالمدارس، من أجل إبراز النماذج المميزة من الطلاب والمعلمين والمشرفين إعلامياً ، ثم تحدث عن الخبر الصحفي وصياغته ، والأسئلة الستة التي يجب توفرها في الخبر ، ثم تحدث الخواجي عن التصاريح الرسمية ودور المنسقين الإعلاميين في إيصال المعلومات للإدارة في الوقت المطلوب .

ثم تحدث الأستاذ ابراهيم عقيلي الحازمي مشرف العلاقات العامة في إدارة التعليم عن أهمية العلاقات العامة لأي مؤسسة ونظام، متناولاً بعضاً من تعريفات العلاقات العامة، ثم تحدث الحازمي عن إدارة بناء العلاقات الجيدة والتواصل السليم، والخطوات التي يجب أن يقوم بها المنسق الإعلامي لإخراج المناسبات بالشكل الجيد ، وآلية توجيه الدعوة لمدير التعليم أو أحد المساعدين.

وبعد ذلك تم فتح المجال للنقاش من قبل المشاركين والاستماع مقترحاتهم ، ليختتم بعدها اللقاء بالتقاط الصور التذكارية .