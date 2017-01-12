د. العلم: 40 باحثة من داخل المملكة وخارجها ضمن أكثر من 100 مشارك في مؤتمر تاريخ العلوم التطبيقية والطبية عند العرب والمسلمين

كشف وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور محمد بن سعيد العلم.. رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول لتاريخ العلوم التطبيقية والطبية عند العرب والمسلمين.. عن مشاركة 40 باحثة من داخل المملكة ومن مختلف بلدان العالم ضمن أكثر من 100 مشارك اعتمدت اللجنة العلمية أعمالهم وفق الضوابط والمعايير المعلنة..

وبين الدكتور العلم عقب ترأسه اجتماع اللجنة التحضيرية بمكتبه صباح اليوم الخميس بحضور رؤساء اللجان العاملة أن المؤتمر وفق توجيهات معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل.. بهدف إلى تحقيق غايات رؤية المملكة 2030م عبر تفعيل اتجاهاتها نحو إبراز العمق التاريخي للملكة بوصفها ارتكاز رئيس للفعل الحضاري عربياً وإسلامياً على مر العصور.. مؤكداً حرص معاليه على نجاح المؤتمر ودعمه متابعته المستمرة له.

وناقش اجتماع اللجنة التحضيرية مجريات العمل لدى اللجنة العلمية برئاسة الدكتور سعد القرني عميد معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية.. الذي أكد اكتمال تحضيرات الأعمال المشاركة والانتهاء من فرزها وجدولتها وتصنيفها وفق محاور المؤتمر على ضوء الضوابط المعتمدة.. مبيناً ما حظي به المؤتمر من إقبال كبير ومشاركات واسعة واهتمام تخصصي مميز من مختلف بلدان العالم.

واستعرض الاجتماع جملة من المحاور بينها برنامج حفل الافتتاح والمعرض المصاحب ومقر انعقاد المؤتمر وبرنامج الترجمة واعتماد الهوية الرئيسية للمؤتمر ونحوها.. مؤكداً على أهمية أن يخرج المؤتمر بالصورة التي تليق بالمنجز العربي والإسلامي في مجالي العلوم التطبيقية والطبية.. ومدى الإسهام الكبير الذي قدمتاه للبشرية في هذين الحقلين.. مستحضراً ضرورة تحقيق النجاح المنشود الذي يوازي مكانة المملكة القيادي والريادي في إبراز وخدمة المكتسبات العلمية العربية والإسلامية ماضياً وحاضراً..​