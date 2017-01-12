فيفاء.. مدرسة الفرحة الابتدائية تكرم الطلاب المتفوقين

أقامت مدرسة الفرحة الابتدائية يوم أمس الأربعاء الموافق : 13 / 4 / 1438 هـ حفل تكريم الطلاب الـمتفوقين للفصل الدراسي الأول للعام 1437 / 1438 هـ بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة فيفاء الأستاذ يحيى بن علي الفيفي ومشرف القيادة المدرسية بالمكتب الأستاذ أحمد بن مصلح الفيفي .

حيث أقيم حفل خطابي قدم فقراته الطالب محمد يحيى محمد الفيفي واستهل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب حسام يحيى الفيفي ثم كلمة الطلاب المتفوقين قدمها الطالب خالد عبدالله الفيفي ثم كلمة قائد المدرسة الأستاذ علي بن محمد الفيفي شكر فيها أولياء أمور الطلاب على حضورهم ومشاركتهم فرحة أبنائهم وحثهم على متابعة أبنائهم في تحصيلهم العلمي وقد أكد الأستاذ : علي على أن الزيارة المستمرة من ولي الأمر والسؤال عن المستوى السلوكي والتعليم عامل أساسي بعد الله سبحانه وتعالى في التفوق والرقي بالطالب للوصول للأهداف الـمنشودة من العلمية التعليمية بعد ذلك تم تسليم الجوائز الـمقدمة من إدارة المدرسة للطلاب المتفوقين ,.