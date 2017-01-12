“تدريب فتيات وادي الدواسر على أسرار ومهارات المطبخ الشعبي”

اختتم مركز دانة لبرامج الفتاة والمرأة ، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين بمحافظة وادي الدواسر مؤخراً دورة اسرار ومهارات المطبخ الشعبي التي اقيمت بهدف تعليم الفتيات التدبير المنزلي الشعبي ، وفنون الطبخ باعتباره أحد اساسيات نجاح الأسرة، والتعريف بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة .

وابانت المدربة في الدورة غالية الدوسري، أن الدورة أشتملت على ابرز المهارات والاسرار في اعداد الوجبات الشعبية التي تشتهر بها المحافظة ، بالاضافة الى فن الاتيكيت ومهارات التزيين .

واكدت على ان تلك الوجبات الشعبية تعتبر جزءاً من الاهتمام بالعادات والتقاليد الشعبية ، تتوارثها الاجيال ، بكل مايصاحبها من طرق ومهارات في اعدادها وتقديمها ،مبينة أن الدورة اشتملت على التعريف بوقت وزمان كل وجبة ، فهناك وجبات للشتاء وأخرى للصيف ، كما ان هناك وجبات خاصة بشهر رمضان المبارك ، ووجبات اعتاد سكان المحافظة على ان تكون في فترة الصباح .

وعن ابرز هذه الأكلات التي تضمنتها الدورة قالت المدربة الدوسري ، انهم علموا المتدربات على اعداد القرصان بعدة طرق ، وكذلك طبخ المرقوق والجريش والمطازيز والفتة والعريكة والمفروك بالإضافة الى الكبسة .