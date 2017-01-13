 جمعية غراس لرعاية الأيتام بجازان تستقبل مجلس أمناء موظفي سابك | فيفاء أون لاين
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا
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جمعية غراس لرعاية الأيتام بجازان تستقبل مجلس أمناء موظفي سابك

جمعية غراس لرعاية الأيتام بجازان تستقبل مجلس أمناء موظفي سابك
عبدالله الفيفي _ فيفاء أون لاين

استقبلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة جازان “غِراس” يوم أمس رئيس مجلس أمناء موظفي شركة سابك المهندس سليمان الحصين وأعضاء مجلس الأمناء
وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي الشعبي ونائب مجلس الإدارة الشيخ العباس الحازمي وأعضاء مجلس الإدارة وفي مستهل الزيارة رحب الشعبي بهذه الزيارة مقدماً شكره لمجلس الأمناء على تواصله مع الجمعيات مبين لهم ما تقوم به غِراس من برامج ومشاريع ودورها الفاعل في رعاية وتنمية الأيتام وأسرهم كما اطلع مجلس الأمناء لفلم تعريفي لغِراس ومشاريعها المنفذة وخططها المستقبلية كما تم خلال الزيارة بحث سبل التواصل والدعم والشراكة بين غِراس ومجلس أمناء موظفي شركة سابك .

 

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