أكثر من 90 ألف طالب وطالبة يستعدون لأداء الاختبارات .. وإدارة التعليم في صبيا تعلن جاهزيتها

أنهت إدارة التعليم في صبيا استعدادها لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في كافة المدارس الحكومية والأهلية لتأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام 1437_1438هـ والتي ستنطلق صباح الأحد المقبل

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن الإدارة أستكملت كافة الترتيبات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول بما يضمن سير الاختبارات في جو مريح وهادئ وتوفير كافة السبل الممكنة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة موضحاً سعادته أن الاختبارات تعكس الجهد المبذول في الميدان لذلك سخرت لها الامكانيات لتحقق المخرج المتوقع.

ولفت سعادته بأنه قد جرى تشكيل لجان عده لمتابعة سير الاختبارات من قسمي الاختبارات بنين وبنات , بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات , كما تم إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بقسمي الإشراف التربوي للبنين والبنات ومكاتب التعليم ، منوهاً إلى استمرار الجولات الميدانية التي ستنطلق بدأً من الأحد المقبل، وتستمر طيلة أيام الاختبارات ، بهدف تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات , وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية اللازمة وفق الخطط التي أعدتها الإدارة بجميع مكاتبها.

ودعا الدكتور عسيري أولياء الأمور إلى العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة ، والتعاون معها بمتابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم , وعدم تركهم بعد انتهاء فترة الاختبارات و التأكد من عودتهم إلى منازلهم، حرصا على سلامتهم وحفظاً لأوقاتهم في مثل هذه الأيام.

وحثَ الدكتور عسيري الأحوس كافة الطلاب والطالبات بالجد والمثابرة والاجتهاد , والبعد عن القلق واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات لتسهيل أداء الأختبارات.

وفي السياق نفسه عمد قسم الاختبارات والقبول إلى تسخير طاقاته لمتابعة سير الاختبارات مؤكداً على كافة مديري ومديرات المدارس ضرورة تسجيل كافة نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي (نور) .

ومن جهته أوضح رئيس قسم الأختبارات أ.محمد مغاوي بأن إدارة تعليم صبيا أنهت الاستعدادات اللازمة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول منذ وقت مبكر وفق الخطط المُعدة لها ،وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق.

وأضاف مغاوي أن مجموع أعداد الطلاب والطالبات الذين سيؤدون الاختبارات في المرحلة الثانوية و المرحلة االمتوسط بلغ قرابة ١٠٠ ألف طالب و طالبة بكافة مدارس تعليم صبيا الحكومية والأهلية .