 حرم الشيخ شريف بن حسن المشنوي الى رحمة الله | فيفاء أون لاين
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا
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حرم الشيخ شريف بن حسن المشنوي الى رحمة الله

حرم الشيخ شريف بن حسن المشنوي الى رحمة الله
فيفا اون لاين - خميس مشيط

إنتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة خيره بنت جبران سلمان المشنوي حرم الشيخ شريف حسن سلمان المشنوي الفيفي بالمستشفى العسكري بخميس مشيط بعد معاناة طويلة مع المرض .

وسوف يصلى عليها بمشيئة الله تعالى بعد صلاة ظهر يوم غد السبت الموافق ١٦ / ٤ بجامع(محمد التركي) على طريق المدينة العسكرية بخميس مشيط وسيكون الدفن بالمقبرة المقابلة ( لطيران الجيش)  والعزاء بمنزل ولدهم علي بن شريف حسن المشنوي بحي مخطط بن مشيط.

اسرة التحرير بصحيفة “فيفاء اون لاين ” تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة الى العم شريف بن حسن المشنوي وأبناءه وجميع العائلة وكافة آل جبران سلمان سائلين المولى الرحيم ان يحسن عزائهم ويعظم اجرهم ويلهمهم الصبر والاحتساب وأن يغفر لفقيدتهم ويرحمها وان يسكنها فسيح جناته ويجعل ما اصابها من مرض كفارة وتطهيرا ومثوبة .”إنا لله وإنا إليه راجعون”

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