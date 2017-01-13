حرم الشيخ شريف بن حسن المشنوي الى رحمة الله

إنتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة خيره بنت جبران سلمان المشنوي حرم الشيخ شريف حسن سلمان المشنوي الفيفي بالمستشفى العسكري بخميس مشيط بعد معاناة طويلة مع المرض .

وسوف يصلى عليها بمشيئة الله تعالى بعد صلاة ظهر يوم غد السبت الموافق ١٦ / ٤ بجامع(محمد التركي) على طريق المدينة العسكرية بخميس مشيط وسيكون الدفن بالمقبرة المقابلة ( لطيران الجيش) والعزاء بمنزل ولدهم علي بن شريف حسن المشنوي بحي مخطط بن مشيط.

اسرة التحرير بصحيفة “فيفاء اون لاين ” تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة الى العم شريف بن حسن المشنوي وأبناءه وجميع العائلة وكافة آل جبران سلمان سائلين المولى الرحيم ان يحسن عزائهم ويعظم اجرهم ويلهمهم الصبر والاحتساب وأن يغفر لفقيدتهم ويرحمها وان يسكنها فسيح جناته ويجعل ما اصابها من مرض كفارة وتطهيرا ومثوبة .”إنا لله وإنا إليه راجعون”