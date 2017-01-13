أهالي بلغازي يشيعون الشهيد سلطان الغزواني بعد صلاة الجمعة

شيع أهالي بلغازي بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان شهيد الواجب سلطان وجعان الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة بعد صلاة الجمعة حيث أديت الصلاة عليه في جامع أبي بكر الصديق ووري جثمانه الثرى في مقبرة الحناية في جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أقاربه وأصدقائه وأهالي المحافظة يتقدمهم محافظ العيدابي حسن الحازمي وعدد من ضباط القوات المسلحة.

وكان الشهيد الغزواني قد استشهد يوم الخميس 14 / 4 / 1438 بميدان الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه بمنطقة نجران.

فيما عبر عدد من زملائه عن حزنهم لفقدهم أخا صالحاً وشجاعاً مقداماً في مواجهة العدو ولكن عزاؤهم أنه استشهد في معركة الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه.