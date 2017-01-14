 “انطلاق” تمرين “الفلك2” البحري “السعودي السوداني” | فيفاء أون لاين
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا
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“انطلاق” تمرين “الفلك2” البحري “السعودي السوداني”

“انطلاق” تمرين “الفلك2” البحري “السعودي السوداني”
سعود الفيفي - فيفاء اون لاين

انطلقت أمس فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المختلط “الفلك 2″، الذي ينفذ في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

ورحب قائد الأسطول الغربي قائد تمرين “الفلك 2” اللواء البحري الركن سعيد الزهراني، بالبعثة البحرية السودانية المشاركة في التمرين التي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي.

وحث في كلمة له خلال استقباله لهم على بذل الجهد لتحقيق النجاح واكتساب الفائدة من هذه التمارين.

كما كان في استقبالها القائد التكتيكي للتمرين العميد البحري الركن خالد الغامدي، ومدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالأسطول الغربي وفريق العمل المشارك بالتمرين، وقائد قاعدة بورتسودان قائد التشكيل البحري السوداني المشارك بالتمرين العميد بحري ركن محمود محمد إبراهيم، والملحق العسكري السوداني ومساعده والقنصل السوداني بجدة.

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