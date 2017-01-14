“التعليم” البدائل والتوأمة مستمرة بمدارس الحد الجنوبي

أكد مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني للحد الجنوبي، نائب رئيس لجنة الحد الجنوبي، الدكتور أحمد قران لـ”الوطن”، أن تطبيق نظام التوأمة والبدائل التعليمية سيستمر تطبيقه في الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات مدارس مناطق الحد الجنوبي في نجران وجازان وعسير وصبيا وظهران الجنوب وسراة عبيدة، وذلك حسب توجيهات اللجان الأمنية في المناطق والمحافظات.

وبين أن قرار فتح مدارس في عدد من الأحياء يعود أساسا إلى توصيات وتوجيهات اللجنة الأمنية، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب، مشيرا إلى أن إدارات التعليم تبذل جهدا كبيرا في الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وتهيئة الجو والبيئة المناسبة لهم.

“إنهاء الاستعدادات”

إلى ذلك، أنهت الجهات المختصة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، استعداداتها لاستقبال نحو 55 ألف طالب وطالبة، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس المنطقة، وفي مقدمتها مدارس الحد الجنوبي، وذلك من خلال تشكيل اللجان العاملة والزيارات الميدانية للقيادات التعليمية، وتوفير وسائل النقل المدرسي، وتأمين وسائل السلامة ومخارج الطوارئ في كافة المرافق التعليمية التي تنطلق بها الاختبارات بعد غد.

“تهيئة الأجواء”

أوضح مدير تعليم نجران الدكتور محسن الحكمي، أنه تم توجيه قادة وقائدات المدارس لتهيئة البيئة المدرسية اللازمة التي تمكن الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف أن لجنة التوأمة مع إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات وضعت جدولا لمدارس التوأمة خلال فترة الاختبارات وفق أعداد الطلاب والطالبات للانتظام والانتساب في كل مدرسة على الحدود، بما فيها مدارس نجران الداخلية المشمولة بقرارات اللجنة الأمنية واللجنة العليا للحد الجنوبي.