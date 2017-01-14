“أمانة جدة” أنجاز 56% من المرحلة الرابعة لتطوير “الكورنيش” و 48% للخامسة

كشف مدير عام الحدائق والمرافق المشرف على مشروع تطوير الكورنيش والواجهة البحرية للمرحلتين الرابعة والخامسة بأمانة جدة المهندس محمد المطيري لـ”الوطن”، أن نسبة إنجاز المرحلة الرابعة بلغت 56.62%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 48.96%.

“بطول 4.5 كيلومترات”

أشار المهندس المطيري إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع تمتد من ميدان النورس إلى شارع عبدالرحمن بن صفوان، بمساحة إجمالية تبلغ 329616م2، فيما تمتد المرحلة الخامسة من شارع عبدالرحمن بن صفوان إلى شارع جابر بن الحارث وتبلغ مساحتها الإجمالية 397665م2، في حين يبلغ طول المشروع في المرحلتين 4.5 كيلومترات.

“نطاق العمل”

أبان مدير عام الحدائق والمرافق بأمانة جدة، أنه تم خلق مساحات إضافية في المشروع بمقدار 350 ألف م2، ويبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء نحو 150ألف م2، وتشمل أعمال البنية التحتية للمنطقة: “شبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة وخزانات ري، وشبكة مياه شرب، وشبكة كهرباء، وشبكة اتصالات”، إضافة إلى ممشى بحري سياحي بطول 4634 مترا طوليا، و3 شواطئ للسباحة يقدر إجمالي مساحتها 80 ألف متر مربع، و25 كشكا.

“مناطق للتنفيذ”

أضاف المطيري: كما تتضمن الأعمال 10 مباني حمامات عامة، 14 منطقة بلازا تحتوي كل منطقة على نافورة، و5 أبراج مراقبة للشواطئ، إضافة إلى التاكسي البحري من خلال إنشاء “مارين” مخصص للقوارب، وإنشاء ملاعب ومجسمات جمالية وجسر مشاة حديدي يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد، ورصيف بحري لصيد الأسماك بطول 125 مترا داخل البحر، وغرفة اتصالات وتحكم تخدم كافة مراحل تطوير الكورنيش، ومواقف سيارات تتسع لنحو 1600 سيارة.

وأكد المطيري أن المشروع قسم إلى مجموعة من المناطق للتنفيذ على التوازي والتوالي طبقا لخطة المرور المعتمدة.