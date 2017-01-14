شكر على تعزية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أبناء عشيرة آل محمد من قبيلة الحربي بفيفاء أتقدم بوافرالشكروالتقدير إلى كل من واسانافي وفاة العم /يحي بن حسن فرحان الحربي الفيفي /رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجميع أموات المسلمين سواء بالحضور أوالاتصال أوعبر رسائل التواصل الاجتماعي. والشكرموصول لصحيفة فيفاء أون لاين وجميع طاقمها/سائلا المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه وأن يجزل الأجر والمثوبه لكل من قدم لناالتعزية والمواساة في فقيدنا رحمه الله والحمدلله على كل حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ /محمد بن زاهرالحربي الفيفي

شيخ قبيلة الحربي بفيفاء

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