محافظ بيشة يدشن خيمة الصايره وينتر

دشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره، مساء أول من أمس، خيمة الصايره وينتر التي ينظمها مكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الاهليه ببيشة.

وقد بدأ حفل التدشين بكلمة مدير مكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله سعيد الأكلبي، تطرق خلالها إلى اهتمام سمو أمير منطقة عسير وسمو رئيس الهيئة بتنمية السياحة المحلية لما لها من أثر إيجابي على شرائح المجتمع في جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، منتهيا بشكره وتقديره لجميع الشركاء في تنفيذه هذه الخيمة.

وبعد ذلك، ألقى رئيس لجنة التنمية الاجتماعية ببيشة كلمة، شكر فيها هيئة السياحة والتراث الوطني على تبني هذه الفكره وتفعيلها لدور الشراكات المجتمعية.

وختم الحفل الخطابي بكلمة محافظ بيشة، عبر فيها عن سروره وسعادته بهذا البرنامج السياحي والذي يهدف لتنمية السياحة المحلية ولتفعيل السياحة الشتوية بالمحافظة، مقدما شكره وتقديره لجميع الشركاء والمنظمين لهذه الخيمة.

من ثم بدأت أمسية شعرية أحياها نخبة من الشعراء بالمحافظة.