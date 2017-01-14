وفاة الفيفي ، والصلاة عليه غداً

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم المغفور له بأذن الله ، حسين بن محمد جابر ( الضحي ). وذلك بمنطقة الرياض

نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويتجاوز عنه ويثبته عند السؤال وينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يجزيه بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفرانا وأن يجعل مسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

كما نسأل الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان .

هذا وسوف تكون بإذن الله الصلاة على الفقيد ، يوم غداً الاحد بعد صلاة العصر في جامع البواردي في العزيزيه.

والدفن في مقبرة ( المنصورية) على طريق الحائر.