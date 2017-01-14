إرشادات تعليمية

زملائي قادة المدارس المتوسطة والثانوية ، شكر الله لكم جهودكم ، وكتب لكم السعادة والهناء نظير ما تقدمون لأبنائكم الطلاب ( حرصًا وتوجيهًا وتربية ومتابعة) .

ورغم كثرة الأعباء ومتطلبات العمل ، غير أنكم كنتم وستبقون العامل الأهم في نجاح التعليم .

ونحن ندخل يوم غدٍ اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1437/ 1438 ، فيطيب لي أن أذكر بعدد من الأمور الهامة

1- الاختبارات إحدى أدوات التقويم التي من خلالها نستطيع الحكم على مستوى الطلاب ، وبالتالي كي يكون الحكم صحيحًا يلزم من الأداة أن تكون ذات جدوى وفعالية .

بمعنى إعداد الأسئلة ليس بالأمر السهل بل يخضع لضوابط واشتراطات ومعايير تضمن تقديم نماذج تضمن تساوي الفرص لدى الطلاب ، والعدل حتى في مفردات المقرر الدراسي .

2- تشكيل لجنة الاختبارات أمرٌ بالغ الأهمية ، فهي اللجنة التي تدير كل العمليات من تحكم وضبط و قاعات وتوزيع وإشراف وملاحظة وتصحيح ومراجعة ورصد ونتائج .

وهي المرجع لأي موقف يحصل أثناء سير الاختبارات .

3- الأصل في قاعات الاختبار أن تكون مهيأة ( نظافة وإضاءة وتهوية وتنظيمًا) ، ولا يمنع توفير الماء عند الحاجة ، وعدم المبالغة في إقحام أمور أخرى ، فالقاعة هي للاختبار لا لغير .

4- تنبيه الملاحظين في الحرص على المحافظة على الهدوء التام داخلها بما يساعد الطلاب على التعامل مع الأسئلة في جو مريح ، وفي حال حدوث مشكلة أو طلب استفسار يكون التعامل ع قدر الموقف .

5- منع دخول الجوال للقاعة ، ويجدر بالمعلم عدم استخدامه مطلقًا .

6- لا تتم الإجابة ع أي استفسار بما يوحي بالإجابة ، وعند وجود كلمات غير واضحة ، يقوم رئيس اللجنة بتوضيحها بالتنسيق مع معلم المادة عند الضرورة فقط .

7- من حق الطالب استغراق وقت اختبار المادة كاملًا ، ويمنع خروج الطلاب قبل مضي نصف الوقت إلا في حالة تعرض الطالب لظرف صحي أثناء اختباره ، وبعد موافقة قائد المدرسة .

8- حالات التأخر عن بداية الاختبارات يتم التعامل معها بما نص عليه دليل الاختبارات حسب مقدار وقت التأخر ( مع مراعاة ظروف الطالب من حيث البعد – النقل ، ونحوهما ) .

9- لا يسمح بخروج الطلاب بين فترتي الاختبارات ، ويتم إعداد جدول مناوبة للإشراف عليهم .

10- المحافظة على سير الاختبارات بصورة عامة في وضع آمن ، بحيث يلتزم الجميع في اللجان وخارج اللجان بالهدوء التاااام لمساعدة الطلاب على التعامل مع ورقة الأسئلة بكل ارتياح .

11- يجب أن يشعر الطالب أن كل منسوبي المدرسة إنما وجدوا لحفزه وتشجيعه ودفعه نحو التميز ( استقبالًا وملاحظةً وتوجيهًا ) .

12- توفير أماكن مخصصة لحفظ الكتب ، وتنبيه الطلاب بعدم رميها أو العبث بها ( وللمدارس تجارب في هذا تذكر فتشكر) .

13- في حالة حصول ظرف يؤدي لتأخر بداية الاختبار ، أو عدم قدرة الطلاب على الوصول للمدرسة ( كالأمطار ، وانقطاع الطرق) يلزم إشعار المكتب فورًا لاتخاذ اللازم نظامًا .

14- الحرص على إنهاء ما يتعلق بالمادة ( التصحيح والمراجعة والرصد والطباعة ) أولًا بأول .

15 – التصحيح على ضوء نموذج الإجابة مع قبول كل إجابة صحيحة حتى لو كانت من خارجها أو من خارج المقرر.

16- المراجع يعد مصححًا في الحقيقة ، وتكون درجة الطالب أمانة بين يديه ، فيحرص على إعطاء الطالب حقه بكل دقة ( زيادة أو نقصًا ) .

17- يدوّن المصحح والمراجع الاسم الصريح على ورقة الإجابة مع توقيعهما .

18- يطبع كشف درجات المادة بعد الرصد والتدقيق وتستكمل كافة التوقيعات ، فنقصها يعد خللًا في الرصد .

19- المدارس المطبقة للتصحيح الآلي تسير وفق( اللائحة المنظمة لذلك ) والمبلغة للجميع ، وتعد ورقة المصحح الآلي الإلكترونية هي المعتمدة لا ورقة الأسئلة التي يجيب بعض الطلاب فيها .

20- تزوّد مدارس التصحيح الآلي ، المكتب ، بالدراسات التحليلية التي يتم استخراجها من البرنامج بسهولة ، بل إنها من أهم ما يقدمه المصحح الآلي فليس الهدف تسهيل عملية التصحيح فقط .

21- إشعار الطالب المنتسب باصطحاب بطاقة الهوية الوطنية يوميًا .

زميلي القائد ..هذه أمورٌ عامةٌ ، مع دعائي لك بالتوفيق والسداد ، فمرحلة الاختبارات هي مرحلة حصادٍ ، لجهود كبيرة بذلتموها والمعلمون طوال فصل دراسي كامل .

ودليل نظم وإجراءات الاختبارت ( الجديد) المرفق إلكترونيًا ، يشمل جميع الحالات والتنظيمات والتوقعات التي تضمن النجاح بإذن الله .

وفق الله الجميع لكل خير ، ولكم تحياتي الطيبة.