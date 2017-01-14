مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تختتم الدورة التدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية

اختتمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الدورة التدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية والتي شملت التدريب على وسائل السلامة والاطفاء في المنشآت الرسمية والتي استمرت لمدة خمسة ايام .

وأوضح مدير الادارة العامة للتخطيط والتطوير العقيد علي وهاس أن الدورة اشتملت على شرح نظري وتطبيق عملي للمشاركين في الدورة وبدأت الدورة بإعطاء المتدربين كورسات نظرية مكثفة من قبل ضباط السلامة والعمليات لكيفية تطبيق متطلبات الكود الخليجي للوقاية من الحريق وشرح للائحة المختص باعمال السلامة لدى الجهات الحكومية وواجبات ومهام مسؤولي السلامة بالمنشئات الحكومية والتدريب على اعمال الحماية المدنية واعمال الانذار والاخلاء والايواء واعادة الاوضاع .

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مشيرا إلى عمل محاضرات لتصنيف الحرائق وانواع مطفيات الحريق وكيفية استخدامها وكيفية التعامل مع صناديق الحريق والتعرف على سلوك النار ونقطة الوميض وظاهرة الانفجار الدخاني وكيفية التعامل معه وكيفية التهوية وأنواعها وطرق الإنقاذ وطرق البحث عن المحتجزين والمصابين وكذلك حمل المصابين وعمل النقالات الارتجالية عند الحاجة والتدريب على اعمال الاطفاء والإنقاذ وأعمال المواجهة لحوادث ‎الحريق بالمنشآت ‎والتدريبات على اعمال السلامة والكشف على انظمة الوقاية والانذار من الحريق بالمنشآت .

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مبينا انه تم خلال الدورة عمل عدد من الزيارات الميدانية لمعرفة الية الكشف والتفتيش على المنشآت والتعرف على متطلبات الوقاية من الحريق وعلى منظومة الحرائق للشبكة الجافة والرطبة و منظومة الانذار والانظمة البديلة للماء وحنفيات الحريق ومآخذ الحريق الجافة ووصلة مياه الدفاع المدني الخارجية وانظمة التحكم بالدخان وخوانق الحريق واين مواقع مداخل ومخارج الطوارئ لمسالك الهروب وكيفية التعامل مع منظومة الانذار وتدريب طاقم الاطفاء على كيفية استخدام حنفيات الحريق ووصلة مياه الدفاع المدني الخارجية واستخدام خراطيم الاطفاء في عمليات المكافحة.

من جانبه أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي العمري أن مثل هذه الدورات تأتي امتداد لنشر الوعي ومفاهيم السلامة العلمية والتطبيقية بين جميع شرائح المجتمع ونفذ الدورة عدد من الضباط والأفراد المتخصصين .

مبيناً أن البرنامج التدريبي اشتمل على تدريبات في أعمال الدفاع المدني بجميع تخصصاته .

وأشار اللواء العمري إلى أن البرنامج التدريبي يأتي من منطلق مهمة الدفاع المدني في القيام بالإجراءات اللازمة أثناء الحوادث وطرق التصرف السليم خلالها وحفظ الممتلكات العامة مضيفاً أن هناك برامج أخرى سيتم تنفيذها خلال هذا العام بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بأعمال وتدابير الدفاع المدني .