التضامن يتغلب على الدرعية ويظفر بكأس الصداقة الحادية عشر

تحت رعاية العميد متقاعد موسى احمد وبحضور كل من الأستاذ/ جابر يحيى والاستاذ عبدالله علي وجمع كبير من الاباء والجماهير ومحبي كرة القدم اقيمت مساء امس الجمعة المباراة النهائية لبطولة الصداقة الحادية عشر لأبناء فيفاء بمنطقة الرياض والتي جمعت فريقي التضامن والدرعية في مباراة جميلة وممتعة لعباً ومهارتاً تغلب فيها التضامن على نظيره الدرعية بنتيجة 2/1 …

كانت صافرة البداية الساعة 5:40 دقيقة بهدوء وجس نبض من الفريقين ومع منتصف الشوط الاول تقدم التضامن بهدف لينهي به الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني عدل الدرعية النتيجة بكرة هوائية خلفية تستقر في مرمى التضامن معلنة التعادل الا ان التضامن كان هو الاقرب لحسم النتيجة من خلال نجمة وهداف فريقة اللاعب يوسف جبر مسجلاً هدف التقدم لتنتهي المباراة بهدفين للتضامن ..

مراسم التتويج :

بداءت مراسم التتويج وذلك بتكريم الحكام من يد الأستاذ/ جابر يزيد والاستاذ صالح يحيى حيث ادار البطولة تحكيمياً فريق الفتيتة التحكيمي وهو فريق مؤهل حاصل على الشارة

حصل على كأس الهداف نجم فريق الدرعية خالد يحيى سليمان

حصل على كأس افضل حارس الكابتن محمد ادريس من فريق التضامن

حصل على كأس افضل لاعب الكابتن مرزوق اليامي من فريق الدرعية

بعد ذلك تقدم الأستاذ/ جابر بن يحيى والاستاذ حسن سلمان لتكريم صاحب المركز الثاني والفريق المثالي

حصل على كأس اللعب النظيف والفريق المثالي ( فريق العين ) هذا الفريق الذي تميز اخلاقاً ولعباً وجماهيرياً .

حصل على الميداليات الفضية وكأس المركز الثاني فريق الدرعية .

ثم تم دعوة راعي البطولة العميد موسى احمد متقاعد والاستاذ عبدالله علي لتكريم البطل الذي تفرد بالإمتاع والتميز لعباً ومهارتاً وفناً واخلاقاً فلم يكن لهم جزاء وشكراً الا ان يتسلموا كأس البطولة .

حصل على المركز الاول والميداليات الذهبية فريق التضامن فالف الف مبروك لهذا الفريق البطل .

يعد ذلك قدم المنظمون الشكر لكل صاحب فضل في انجاح البطولة حيث تم تقديم الدروع التذكارية مستأذنين الدكتور احمد علي والأستاذ/حسن سليمان لتقديم هذه الدروع

درع شكر وتقدير مقدم لحكام البطولة ممثل في فريق عمل الفتيتة .

درع شكر وتقدير مقدم لملاعب الاكاديمية الدولية نظير جهودهم المتميزة في ادارة الملعب وتوفير متطلبات البطولة

درع شكر وتقدير مقدم للحكم اسامة حكمي حكم الاتحاد السعودي

درع شكر وتقدير لفريق التعاون الفريق العنيد الممتع والحماسي متمنين ان نراه في بطولة الصداقة القادمة

درع شكر وتقدير لفريق العين الانيق الذي امتعنا لعباً واخلاقاً صاحب اكبر قاعده جماهيرية في البطولة .

بعد ذلك و بلمسة وفاء خجولة تشرف المنظمون وجميع منسوبي دورة الصداقة الحادية بتكريم رموز مجتمعنا تكريماً بسيطاً لا يفي لهم ولا لجميع ابناء مجتمعنا بكامل حقهم .

قدمه الاستاذ علي سليمان والاستاذ محمد سلمان :

درع شكر وتقدير مقدم للأستاذ سليمان محمد يحيى الابياتي وذلك نظير جهوده ومشاركته المادية والمعنوية في انجاح البطولة ودوري الاباء وجميع انشطة الدورة .

درع شكر وتقدير مقدم للاستاذ حسن سلمان مسعود ابو بندر

درع شكر وتقدير مقدم للأستاذ/ جابر يزيد سلمان

درع شكر وتقدير مقدم للأستاذ عبدالله علي قاسم

درع شكر وتقدير مقدم لشيخ جابر يحيى اسعد

درع شكر وتقدير للعميد موسى احمد قاسم

بعد ذلك تشرف لاعبي فريق التضامن بتسلم كأس البطولة والتقاط الصور التذكارية مع راعي الدورات الرياضية لأبناء فيفاء بمنطقة الرياض العميد موسى احمد والضيوف الكرام ليسدل الستار عن بطولة الصداقة الحادية عشر وهناك في الافق تلوح بوادر دورتنا الام دورة ابناء فيفاء الرياضية الثالثة والعشرون بمنطقة الرياض والى لقاء قادم بتاريخ 14/6/1438هـ ان شاء الله.

وفي النهاية من لا يشكر الناس لا يشكر الله هناك ابطلاً حقيقيين في جنوبنا المعطاء يذودون عن هذا الوطن لم ولن ننساهم من دعائنا بان ينصرهم الله ويثبت اقدامهم ويحفظهم ويعيدهم الى اهاليهم سالمين غانمين النصر والتمكين وهم ليسوا ببعيدينا عنا فبينهم لنا شهيد نسأل الله ان يتقبله وفيهم لنا مصاب نتمنى له الشفاء العاجل ليعود بين اخوته ذوداً عن هذا الوطن وبينهم المجاهد الصامد يذود عن دينه ووطنه ومليكة ومقدرات وطنه فلهم منا كل الدعاء والشكر والثناء .

صور من البطولة ..



