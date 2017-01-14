 وفاة شخص وإصابة آخر إثر إنهيار بركة مياه بمحافظة هروب | فيفاء أون لاين
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا
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وفاة شخص وإصابة آخر إثر إنهيار بركة مياه بمحافظة هروب

وفاة شخص وإصابة آخر إثر إنهيار بركة مياه بمحافظة هروب
عبدالله الفيفي _ فيفاء أون لاين

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن انهيار بركة مياه على شخصين بمحافظة هروب وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عباره عن انهيار بركة مياه مبنيه من الحجاره بدون أعمده أثناء تعبئتها بالمياه مساحتها (٣*٤)م على مواطن وعامل من ذوي البشرة السوداء حيث تم انتشال المواطن من قبل ذويه ونقله بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى قبل وصول فرق الدفاع المدني وهو مصاب والآخر تم رفع الأنقاض عنه وانتشاله وهو بحالة وفاة
وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص

 

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