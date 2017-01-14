 جمعية البر بفيفا تعتمد ترميم وتحسيين عددا من المنازل | فيفاء أون لاين
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا
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جمعية البر بفيفا تعتمد ترميم وتحسيين عددا من المنازل

جمعية البر بفيفا تعتمد ترميم وتحسيين عددا من المنازل
فيفاء - فيفاء أون لاين

نظرا للحالة الصعبة التي يعيشها بعض سكان محافظة فيفاء وعدم توفر سكن مناسب لهم حيث يسكنون في بيوت متهالكة وانطلاقا من الدور الذي تقوم به جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء  فقد تم استقبال طلبات تحسين المساكن وعلى الفور قام مجلس إدارة الجمعية بتشكيل لجنة لتحسين المساكن حيث تم دراسة الملفات وفرز الاستمارات تم المرور على المستفيدين في منازلهم ومعاينة الواقع على الطبيعة بعدها قامت اللجنة بإعداد تقارير  مفصلة عن كل مسكن بالاحتياجات الضروريه ، اعتمد مجلس الإدارة عدد خمسون أسرة لمساعدتهم في ترميم وتحسين مساكنهم بمبلغ ( ٣٦٨  ألف ريال ) ثلاثمائة وثمانية وستون الف ريال  ،  ثم قامت إدارة الجمعية بتعميد عدد من المؤسسات بتوريد المواد للمستفيدين والرفع  بالفواتير للجمعية ليتم صرف مستحقاتهم
وقدم الشيخ سليمان جابر الفيفي قاضي محكمة فيفاء رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا المشروع. خدمة للوطن  والمواطن ، كما أوضح أهمية التعاون في هذا المجال وحث جميع المؤسسات والشركات ورجال الاعمال الى التسابق في فعل الخير انطلاقا من مبدأ ديننا الإسلامي الذي حث على التكافل الاجتماعي وبين فضيلة القاضي بأن الله سيخلف بالخير ويزيد في الرزق لمن أبتغى وقدم  للأخرة قبل الدنيا .

 

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