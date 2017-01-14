الجهد المهدر

أصاب أحيانا بالصدمة والإحباط عندما نعلم أننا إستمعنا لمعلومات وقرأناها ورددناها مرات أكثر بكثير من أشخاص أخرين.

وحين سؤالنا عنها أحيانا في الإمتحان أو غير ذلك تكون النتيجة متساوية مع من هم أقل منا جهدا في الإستماع والتكرار وربما كنا الأسوء.

نعلم أن هنالك فوارق في القدرات وهبها الله لمن شاء ولكن قد وهب الله للجميع قدرات ليست باليسيرة .

ولكننا لم نعرفها بعد أو عجزنا عن فهم سر سبب تدنيها وفاعليتها.

ولكي نعلم ونستفيد بماوهبه الله لنا من أذهان و ذاكرات للحفظ وربما قدرات عظيمة وعبقريات فذة .

بعيدا عن أمور الاجتهاد والعزم وغير ذلك وهي فعلا مهمة،

ولكن الأهم من ذلك هي أننا نحتاج إلى تحقيق صفاء للذهن من أمر نعلمه جيدا ونردده كثيرا من ضمنه قول الشافعي :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي

فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال اعلم بأن العلم نور

ونور الله لايؤتى لعاصي.

فالخلل قد تكون في عدم تحقيق صفاء الذهن والعلة الأكبر هي إنشغاله بالمعصية أحيانا دون شعور منا.

ومن أعظم المعاصي التي تشغل الذهن وتتلف شيئا من قدراته:

الكره . الحسد . سوء الظن .وماشبه ذلك.

فكلما صفت الأذهان من هذه المنكرات والمشاعر السلبية كان من السهل وعي أي معلومة تلقى علينا.

وكما نعلم أن الحياة قصيرة لاتحتمل أن نقضيها في الكره والحسد وأشباه ذلك . فكيف بحياة طالب العلم الذي من المفترض أن يكون أبعد بكثير عن هذه الأمور

فأمامه طموح ومساهمة في بناء أمة .!!!

فيا طالب العلم مهما صادفت من أمور تتسبب في تعكر الصفو فأزلها من قلبك وذهنك نهائيا بالعفو والصفح وحسن الظن.

وإن صادفك موقف أو شخص فتجددت أحقادك فتأكد أن حيزا من ذهنك كان منشغلا بتلك المشاعر السلبية دون شعورك فعكر صفوه وقابليته للفهم واضيقت مخازن الحفظ لديك.

فكن أبيض القلب وصافي الذهن أحسن الظن وإمض .تخلص من كل المشاعر السلبية فالأمة تحتاج إلى عقول تعي المعلومة وتحفظها وتحللها وتخلق منها تطورا وواقعا يليق بمكانتها وتدرك به تقدم الأخرين وتساهم في إثراء المشوار الإنساني سلوكا وعلما..