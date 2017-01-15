اليوم .. نحو مليونين ونصف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات

تنطلق اليوم الأحد بمدارس التعليم العام اختبارات الفصل الدراسي الأول، باهتمام من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، وبمتابعة وإشراف من وزارة التعليم، حيث تشير آخر احصاءات التعليم إلى انتظام 1343103 طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة، و 1278393 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية أي مايفوق 2,5 مليون طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية .

ووجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى رسالة لقادة المدارس والمعلمين والمعلمات أكد فيها العمل على توفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة أثناء أداء الاختبارات، سائلا الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا في كافة مراحل التعليم العام والجامعي .

وقامت عدد من إدارات التعليم عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر العبارات التوعوية والإرشادية للطلاب وأسرهم، وقامت الإدارة العامة للتعليم بالرياض عبر حسابها في تويتر بإعادة عدد من التغريدات من الميدان تضمنت نصائح للطلاب من حسابات مكاتب الإشراف والمدارس، فيما قدمت إدارة تعليم القصيم عبر حسابها في تويتر عدد من النصائح التربوية لطلاب وطالبات التعليم حول التعامل مع الاختبارات وآلية المذاكرة، وكذلك وجهت رسائل لأولياء الأمور حول أهمية التهيئة النفسية للطالب والطالبة قبل الاختبار.

ونشرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عدداً من النصائح عبر الأنفوجرافيك من حسابها وحسابات مكاتب التعليم التابعة لها، فيما حذرت إدارة تعليم مكة عبر تويتر طلابها أثناء الاختبارات من رفقاء السوء والتفحيط والمخدرات واعتبرتها تغير مجرى حياة الطالب للأسوأ.

وعبر عدد من مديري التعليم عن استعدادات إداراتهم للاختبارات ، إذ وجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع كلمة لأولياء أمور الطلاب بتوفير جو مثالي لأبنائهم وعدم تصوير الاختبارات كشبح يقلق هدوء منازلهم.

وقال : علينا ألا نكون أسرى لصورة ذهنية خاطئة جعلت قلق الاختبارات وضجيجها في كثير من الأسر يلتهم استقرارها النفسي ويفسد الاستعداد المطلوب للاختبارات، حاثاً الطلاب والطالبات على الاستعداد الجيد للاختبارات كونها انطلاقة لهم نحو مستقبل واعد ومشرق.

وفي الطائف أكد المدير العام للتعليم الدكتور محمد الشمراني أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات .

وفي القريات أكد مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي بأن جميع مدارس المحافظة هيأت قاعات الامتحانات لاستقبال الطلاب في أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة وتوجيه جميع الأقسام بتعليم القريات بالمتابعة وتقديم ما يحتاجه الميدان التربوي خلال هذه الفترة الهامة من الامتحانات مضيفاً بأن قسمي الاختبارات والإشراف التربوي قد أنهوا توزيع المشرفين والمشرفات لمتابعة أداء الامتحانات والوقوف على سير الأداء ورفع التقارير اليومية.

من جهته أوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د.ملفي العتيبي أنه تم إعداد خطة للزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات لمتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ورصد كافة الملاحظات، ليتم دراستها لاحقًا من قبل لجان مشكّلة لذلك وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمين للاستفادة منها مستقبلًا، مشددًا على ضرورة تلافي مايمكن تلافيه من ملاحظات في حال وُجدت أثناء الزيارة لضمان تقديم اختيارات مثالية ما أمكن ذلك.

وفي الحد الجنوبي أكلمت إدارات التعليم جاهزيتها لاستقبال ما يزيد عن 150 ألف طالب وطالبة من طلاب مدارس التوأمة ( المدارس المضيفة والمدارس المستضافة) وأعدت كافة الخطط اللازمة لبدء اختبارات الطلاب، وتوزيع زيارات المشرفين التروبويين للمدارس لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، واعتماد العمل وفق آلية التقويم المطورة للعام الحالي.

أكد ذلك رئيس اللجنة العليا للحد الجنوبي د. أحمد قران، مضيفاً حرص مدارس الحد الجنوبي على تزيين قاعات الفصول الدراسية بأسماء وصور شهداء الواجب، وقاعات الامتحانات تخليداً لأسمائهم وتقديم أنموذج مشرف لوفاء المدارس تجاه شهداء الواجب، وإلهام الطلاب ببطولات الأبطال في خدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم.

وأشارت الإحصاءات الأخيرة لبرنامج نور تجاوز عدد طلاب وطالبات التعليم حاجز الـ ٦ مليون طالب وطالبة بكافة المراحل لهذا العام، حيث يبلغ عدد السعوديين بالتعليم العام ٤٨٩٥٤٦٦ طالباً وطالبة، منهم ٤١٧٤٥٣٥ طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية، و ٦٥٤٠١١ ملتحقين بالمدارس الأهلية ومنهم ٦٦٩٢٠ يدرسون بالمدارس الأجنبية الموجودة بالمملكة.

فيما يبلغ عدد الطلاب الأجانب بمدارس التعليم العام ١١٠٩٥٩٤ طالباً وطالبة ، منهم ٧٣٣٢٥١ يدرسون بالمدارس الحكومية ، و ١١١٠٧٢ بالمدارس الأهلية، و ٢٦٥٢٧١ بالمدارس الأجنبية. الجدير بالذكر أن عدد الطلاب اليمنيين هذا العام في مدارس التعليم العام بلغ ٢٥٢٨٤٢ طالباً وطالبة، يليهم الطلاب السوريين بـ ١٣١٢٩٧ طالباً وطالبة، ثم الجالية البرماوية بـ ٤١٢٠٩ طالباً وطالبة .