 سمو ولي العهد يعزي نائب رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة شقيقه | فيفاء أون لاين
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا
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سمو ولي العهد يعزي نائب رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة شقيقه

سمو ولي العهد يعزي نائب رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة شقيقه
الرياض ـ واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً اليوم مع نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر عبر خلاله عن تعازيه الحارة وأصدق مواساته في وفاة شقيقه، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر نائب الرئيس اليمني من جانبه عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على تعزيته، سائلاً الله أن يمن على الفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يجنب البلدين كل شر ومكروه.

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