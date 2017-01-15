تراحم جازان تهنىء السجينة الناجية من القصاص

قام رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) بمنطقة جازان الأستاذ / علي بن موسى زعلة بزيارة للنزيلة (ج – الحكمي ) بحضور مدير الإدارة العامة للسجن العام المقدم /علي بن أحمد المصلوف ومدير مكتب اللجنة بالسجن الأستاذ / محمد بن عقيل الفقيهي نقل خلالها للنزيلة تهاني وتبريكات أعضاء وعضوات اللجنة بمناسبة عتق رقبتها ونجاتها من القصاص قبل ساعات من موعد التنفيذ إستجابة لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وجهود بعض فاعلي الخير من الشخصيات الإجتماعية والقيادات الأمنية .

وأوضح رئيس اللجنة بأن النزيلة تعيش لحظات إستثنائية من الفرح والسرور والإرتياح النفسي بهذه النهاية السعيدة لقضيتها وأنها تؤكد على شعورها بالندم الشديد لمابدر منها واعترافها بفضل أسرة المجني عليه للعفو عنها مما أعاد لها الأمل والتفاؤل في بدء صفحة جديدة من حياتها . معربة عن شكرها وإمتنانها البالغ لسمو أمير المنطقة على شفاعته الكريمة داعية الله تعالى أن يجزل له الأجر والثواب ولجميع من سعى في تفريج كربتها .

مثمنة متابعة لجنة تراحم لوضعها ورعايتها لأسرتها أثناء فترة سجنها الطويلة.

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