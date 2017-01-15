أمير جازان يوجه وكيل الإمارة بزيارة دار التربية الاجتماعية للكبار

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، قام وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن بزيارة دار التربية الاجتماعية للكبار بالمنطقة والاطلاع على مايقدمه الدار تجاه فئة الأيتام من خدمات ورعاية ، وأبدى الأيتام سعادتهم بزيارة وكيل الإمارة والإنصات لهم ومعرفة احتياجاتهم .

كما تجول وكيل الامارة داخل كافة أقسام مقر دار الايتام وأثنى وكيل الإمارة في سجل الزيارات على المجهودات التي تُقدّم للأيتام ، من قبل فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ممثلةً في إدارة الدار ، مبديًا استعداده للوقوف على خدمة الدار لما يقدمه من خدمة جليلة لفئة غالية على الجميع . . وكان في استقبال وكيل الإمارة مدير عام فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعية بمنطقة جازان الاستاذ علي الحربي ومساعد المدير العام للرعاية الأستاذ خالد معافا ومدير دار التربية الاجتماعية للبنين الأستاذ أحمد أبو شرحة وفي ختام جولته تناول وكيل الإمارة طعام الغداء مع الايتام داخل الدار .