بالصور .. مدير مكتب تعليم الداير يرعى حفل ختام الأنشطة بمدرسة الحجفة

احتفت مدرسة الحجفة بالداير صباح الاربعاء الماضي الموافق 13 /4 /1438هـ ،بيومها المفتوح وبحفل ختام الأنشطة الطلابية بتشريف سعادة مدير مكتب التعليم بالدابر الأستاذ سالم حسين المالكي والفريق الاعلامي بالمكتب الأستاذ حسين سلمان المالكي رئيس قسم القبول والاختبارات والمنسق الاعلامي بالمكتب ، والأستاذ محمد أحمد حسن المالكي رئيس وحدة الموهوبين بالمكتب ، وبحضور رئيس قسم النشاط الطلابي بالمكتب الأستاذ صالح فرحان المالكي وجميع مشرفي وحدة النشاط بالمكتب وهم :

الأستاذ حسن فرحان الفيفي ، الأستاذ جابر سليمان المالكي ، الأستاذ أحمد فرحان الفيفي ، الأستاذ طارق فرحان المالكي ، الأستاذ أحمد علي المالكي

فبعد وصول الضيوف للمدرسة تم استقبالهم من قبل جميع منسوبي المدرسة بكل حفاوة وترحيب ، ثم بدأو بجولة على المختبر ولوحة إبداعات الطلاب في الرسم ، ثم جولة على معرض المدرسة وما فيه من ابتكارات وأعمال متميزة للطلاب ، ثم جوله على الصف السادس الذي شهد حضور محكمي جائزة حمدان وتحقيق معلم الفصل ورائده الأستاذ/ أحمد حسين المالكي لجائزة حمدان بن راشد ال مكتوم كأول معلم على مستوى تعليم صبيا بل على مستوى المنطقة الجنوبية . ثم جولة على الصالة الرياضية ولوحات الأنشطة الطلابية وتقارير هذه الاعمال ، ثم ركن مسابقة التحدى في مادة الرياضيات للمعلم / إسماعيل شبير النعمي.

بعد ذلك قامو بجولة على فصول المدرسة والتقو بالطلاب وحاوروهم ، ثم جولة على لوحة النشاط الطلابي بالمدرسة دونو من خلالها زيارتهم على اللوحة ، ثم اطلعو على بقية اللوحات وهي لوحة التوعية الإسلامية ولوحة الأمن والسلامة ولوحة الجودة ولوحة الإرشاد الطلابي .

ثم بعدها شرفو حفل ختام الأنشطة بالمدرسة للفصل الأول تنوعت الفقرات ما بين كلمات وقصائد واناشيد للطلاب ثم توقيع عقد شراكة مع صالة شموخ روحان للترفيه ، وبعد ذلك تكريم للطلاب المتفوقين والمتميزين في الأنشطة الخارجية ، وتكريم لجميع مسابقات المدرسة الداخلية كمسابقة أفضل فصل وأفضل اذاعة وبطل الدوري بالمدرسة والمسابقة المنهجية ومسابقة تحدي الرياضيات ومسابقة أفضل دفتر واجب ، ثم تكريم لصناع هذا التميز معلمي المدرسة والمتعاونين من حارس ومتعهد نقل الطلاب ومتعاونين من خارج المدرسة ، ثم قدمت إهداءات متواضعة لضيوفنا الأفاضل الذين شرفونا واسعدونا بحضورهم ، وقدم منسوبي المدرسة هديه لقائدهم الأستاذ علي محمد المالكي على جهوده معهم ودعمه لهم .

ثم كرم مكتب التعليم ممثلا بقسم الجودة منسق الجودة بمدرسة الحجفة الأستاذ / هاني عبده شريف بمناسبة تميزة في تفعيل اليوم العالمي للجودة ، ثم كرمت المدرسة من قبل المكتب لتميزها في الجودة ولكونها أحد مدارس الاعتماد التي تمثل المكتب على مستوى الإدارة .

وفي نهاية الحفل قدمت هدية تذكارية لمدير مكتب التعليم ، وبعدها تناول الجميع وجبة الغداء المعد بهذه المناسبة .

رابط لأعمال وفعاليات اليوم الوطني 86

رابط العرض المرئي لأنشطة المدرسة للفصل الأول لعام 1438-1437

وقد عبر قائد المدرسة الأستاذ /علي محمد المالكي ورائد النشاط بالمدرسة الأستاذ /أحمد حسين المالكي ، عن بالغ الشكر والتقدير لسعادة مدير المكتب وللوفد الإعلامي ولقسم النشاط الطلابي بالمكتب على زيارتهم للمدرسة وتشريفهم لفعاليات اليوم المفتوح وحفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة .