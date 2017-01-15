مركز طب الأسنان بجازان يقيم حفل تكريم “للفيفي”

أقام مركز طب الأسنان بجازان حفل تكريم للأستاذ / موسى أحمد الفيفي بمناسبة تقاعده من العمل الوظيفي بوزارة الصحة وذلك في استراحة الشهد بمدينة جيزان .

بدء الحفل بمقدمة عن المحتفى به قدمها / عبدالرحمن عسيري ، ثم آيات عطرة من القرآن الكريم قرأها / محمد عبدالسلام ، ثم كلمة منسوبي مركز طب الأسنان القاها الدكتور / عبدالعزيز الزيلعي حيث تحدث عن تمنياته وبقية منسوبي المركز بأطيب الأمنيات للمحتفى به في أعماله الخاصة بعد أن أمضى 28 عاما في خدمة الوطن والمواطن من خلال ما كلف به من أعمال يمركز طب الأسنان ، وذكر في كلمته الأثر الطيب الذي تركه في جميع العاملين وأنه شخصيا قد استفاد من نصائح وخبرات الفيفي وأضاف الزيلعي أن المحتفى به حاصل على جائزة الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان للإبداع والتميز وأنه فخور بأن أحد منسوبي المركز نال هذا اللقب على مستوى صحة جازان في فئة الفنيين .

وفي كلمته بهذه المناسبة وجه الفيفي شكره العميق لكل منسوبي المركز على شعورهم تجاهه وأن التكريم لم يتأخر بل كان بسبب ظروف مرض والده (رحمه الله) وأنه يجد التكريم في كل زيارة يقوم بها للمركز وفي رسائل الأصدقاء سواء في صفحات التواصل الاجتماعي أو الاتصالات الشخصية ، ثم وجه ثلاث نصائح وهي الإخلاص في العمل ، والحفاظ على سياسات العمل وأن لا تؤثر فيها اختلافات الرأي والحرص على دورات تطوير الذات وأنها متاحة للجميع وبدون تكلفة. ثم ختم كلمته بنصيحة أن يكون للموظف اهتمامات خارجية غير الوظيفة واستشهد بالأعمال التطوعية .

بعد ذلك تحدث الجميع عن ذكرياتهم ومواقفهم مع الفيفي وما وجوده خلال العمل معه من جدية وتفان وإتقان متمنين له التوفيق في حياته الجديدة

بعد ذلك قدم الدكتور عبدالعزيز الزيلعي نيابة عن منسوبي المركز درع تذكاري بهذه المناسبة ثم توالت الهدايا التذكارية من قبل زملاءه في العمل في جو بهيج اتسم بروح الداعبة والضحك .

صحيفة فيفاء أون لاين بدورها تتقدم للفيفي التهنئة و تتمنى له حياة سعيدة .

الفيفي في سطور :

من مواليد عام 1391هــ

التحق بوزارة الصحة كدارس صحي في معهد صحي جازان 1407هــ

التحق بوزارة الصحة كموظف حكومي عام 1411هــ

تم تكليفه بإدارة معامل الأسنان بمركز طب الأسنان عام 1412هــ .

حصل على دورة في مجال تخصصه عام 1419هــ بمعامل كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود .

حصل على دورات في مجال تخصصه في سوسرا والمانيا عامي 1425 و 1428 هــ .

حصل على شهادة مدرب معتمد للتعامل مع الجمهور من إدارة التدريب والابتعاث بوزارة الصحة .

حاصل على دورات في : الإلقاء الفعال ،الاتصال الفعال ، تحديد الاحتياجات التدريبية ، التخطيط ، فن القيادة من معهد الإدارة العامة بالرياض .

مدرب ومحاضر في مجال تخصصه .

تم تكليفه بإدارة قسم التدريب بإدارة طب الأسنان ومركز طب الأسنان .

تم تكليفه بإدارة العيادات الخارجية بــ مركز طب الأسنان .

تم تكليفه مساعدا إداريا بمركز طب الأسنان .

شارك في :

عضو فريق عمل تطوير برامج طب الأسنان بالمنبثق من الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بالتعاون مع الإدارة العامة لطب الأسنان بوزارة الصحة .

عضو مشارك في مناقصات : خليجي 6 ، 7 ، و13 .

شارك في مؤتمر دمشق لمعامل الأسنان 1428هــ

شارك في مؤتمر حلب لمختبرات الأسنان 1430هــ

حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الصحافة والإعلام .1435هــ

حاصل جائزة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان للإبداع والتميز 1435هــ

أحيل للتقاعد المبكر بناء على طلبه 1/5/1437هــ .

حاليا :

يدير مشروعه الخاص بــ معامل المختبر السعودي لتقنية الأسنان .

تحضير رسالة الماجستير في إدارة الموارد البشيرة .



