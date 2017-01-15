 مسابقة في صناعة الإكسسوارات بمحافظة وادي الدواسر | فيفاء أون لاين
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

مسابقة في صناعة الإكسسوارات بمحافظة وادي الدواسر

مسابقة في صناعة الإكسسوارات بمحافظة وادي الدواسر
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أعلن مركز دانة لبرامج الفتاة والمرأة في محافظة وادي الدواسر ، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين ، عن نتائج مسابقة إكسسواري التي نفذها المركز مؤخراً ، وشارك فيها عدد من السيدات والفتيات .

وأفاد المدير التنفيذي للجنة ، علي بن عبدالله الغانم ، ان المسابقة تأتي ضمن مجموعة من المسابقات التي تهدف الى تنمية مهارات المرأة والفتاة ، وتمكينها اقتصاديا ، ورفع مستوى الوعي لديها ، ورفع كفاءتها مهنياً ، وذلك عن طريق تشجيعها على المشاريع الاقتصادية الصغيرة التي تسهم في تنمية الموهبة لديهن وتوفير فرص العمل والكسب للجميع .

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