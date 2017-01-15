أمير جازان يدشن المركز الشامل لخدمة الجمهور ونظام المشايخ والعرائف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان ، اليوم المركز الشامل لخدمة الجمهور بمقر ديوان الامارة، والذي يهتم بخدمة المستفيدين ومراجعي ديوان الإمارة من المواطنين والمقيمين ، ويضمن تقديم خدمات سريعة، وفق منظومة إلكترونية، مرتبطة بالجهات الحكومية بالمنطقة.

وأستمع سمو أمير جازان الى شرح مفصل من قبل مدير المركز الشامل لخدمة الجمهور أ. عباس بن ابراهيم زايد عن آليه عمل المركز الشامل وما يقدمة من خدمات للمراجعين عبر مختلف أقسامه وطرق خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة.

وبين مدير المركز الشامل بأن المركز يضم ممثلين من مختلف الادارات التابعة لمقام الامارة لضمان سرعة انهاء الإجراءات وجعل المركز الشامل إدارة موحدة

وأشار الى إنشاء برنامج يقوم بإنهاء شكاوي المواطنين ومعرفة إعداد المراجعين لمقابلة سمو أمير المنطقة ، وكذلك وجود قسم نسائي مستقل يهدف الى خدمة المراجعات ومتابعة معاملتهن وتقديم كافة الخدمات لهن. كما تم توفير أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد موظف لاستقبالهم وتوفير الخدمة لهم.

واضاف مدير المركز الشامل الى أنه تم تخصيص 6 قنوات لتقديم الخدمات للمستفيدين ومنها صالة المركز لخدمة الجمهور والاجهزة الذاتية للخدمة بالمحافظات وبوابات الامارة الالكترونية والاستعلام عبر الرسائل النصية والرد الآلي “IVR”، وتطبيقات الامارة عبر الأجهزة الذكية مبينا أن كافة الخدمات الالكترونية تم تطويرها من قبل فريق عمل مختص بتقنية المعلومات بإمارة المنطقة .

مؤكدا تحقيق رؤية المركز الشامل عبر التحول الى التعاملات الالكترونية وفق رؤية 2030 بالتحول الى الحكومة الالكترونية ،والسعي الى رضا المستفيدين وفق توجيهات سمو أمير المنطقة.

من جهة أخرى دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان ضمن زيارته للمركز برنامج نظام إدارة المشايخ والنواب والمعرفين بامارة المنطقة واستمع سموه الى شرح عن آليه النظام الجديد من قبل مدير إدارة المشايخ والنواب والمعرفين أ.حسن بن هاشم الناشري موضحا أن البرنامج يحتوي على انشاء قاعدة بيانات تضم كافة المعلومات المتعلقة بشاغلي المناصب القبيلية لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة كما يهدف النظام الى التسهيل في اتخاذ القرار فيما يتعلق بمهام ومناصب المشايخ والنواب والعرائف.

واشاد سمو أمير المنطقة بالخدمات التي يقدمها المركز الشامل ونظام المشايخ والعرائف والتي تسهم بدورها في خدمة المواطنين والمقيمين وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020 في كافة القطاعات والجهات الحكومية وفق التحول الكامل الى الحكومة الالكترونية مشددا على قيام جميع الموظفين بمهامهم الموكلة اليهم وذلك لخدمة الوطن والمواطن، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في التيسير على المواطن والمقيم وتلبية كافة احتياجاتهم.

حضر التدشين كل من وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ووكيل الإمارة للحقوق أ.محمد بن سعيد الحجري.