 بلدية العارضة تكثف جولاتها الرقابية | فيفاء أون لاين
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

بلدية العارضة تكثف جولاتها الرقابية

بلدية العارضة تكثف جولاتها الرقابية
العارضة - فيفاء أون لاين

تكثف فرق الرقابة الصحية التابعة لبلدية محافظة العارضة جولاتها اليومية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة في المحافظة .
حيث تزامنت هذه الحملة مع بدء فترة الاختبارات والتي يزداد خلالها الاقبال الكثيف على البوفيهات والمطاعم، فيما ضبطت الفرق الرقابية عدد من البسطات امام المدارس والتي تستغل فترة الاختبارات لعرض بضائع مجهولة وغير صحية.
حيث رصدت الفرق الرقابية عدة مخالفات لأنظمة صحة البيئة تنوعت بين تدني مستوى النظافة العامة إضافة لسوء تخزين الاأغذية بينما تم مصادرة عدد من الأطعمة التي تظهر عليها علامات الفساد
من جانبه اوضح مدير صحة البيئة عبدالرحمن زيلعي أن الحملات هذه تأتي بتوجيه ومتابعة مستمرة من قبل رئيس بلدية العارضة وأضاف بأن هذه الحملات مستمرة وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد كل مايدور بتلك المنشآت من مخالفات وإتخاذ العقوبات للحد من التجاوزات التي تحدث بها .

 

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