جموع غفيرة تشيع شهيد الوطن النجعي بجازان

شيعت جموع غفيرة عصر اليوم بقرية مشلحة جثمان شهيد الوطن محمد النجعي الذي استشهد في ميدان الشرف مدافعا عن الدين والوطن على الحد الجنوبي بمنطقة نجران

وتقدم جموع المصلين اللواء محيا بن عطا الله العتيبي قائد سلاح الحدود بمنطقة جازان وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع الشيخ ابراهيم بن حسن الذروي ورئيس مركز الكدمي ابراهيم شبيلي والشيخ احمد خير النجعي وعدد من أفراد منسوبي سلاح الحدود بجازان.

وعبر أقرباء وذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف والعزة وهو يدافع عن هذا الدين الشريف والوطن الغالي سائلين الله أن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويتقبله من الشهداء.