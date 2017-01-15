شاهد تفاصيل .. ضبط 41 مليون وحدة من المواد المقلدة والمغشوشة

أصدرت مصلحة الجمارك العامة تقريراً عن نشاطها للربع الرابع من العام الماضي 2016م الذي يُغطي الفترة من 2016/9/1م حتى نهاية شهر ديسمبر 2016م وبيّن التقرير أن إجمالي الإيرادات الجمركية بلغ (6.8) مليار، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات (124) مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة (39.5) مليار ريال.

وكشف التقرير عن إحصائية ما تم ضبطه من المواد المقلدة والمغشوشة التي بلغت (41.440.522) مليون وحدة، بقيمة إجمالية لهذه المواد المضبوطة بلغت (311.200.831) مليون ريال. وبلغت إحصائية الكميات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس (19.253.636) مليون وحدة.

كما أوضح التقرير إجمالي المبالغ النقدية والمعادن الثمينة التي تم الإقرار عنها خلال هذه الفترة حيث بلغت (34.423.364.000) مليار ريال، وبلغ عدد المركبات القادمة والمغادرة عبر المنافذ الجمركية خلال نفس الفترة (5.342.645) مليون مركبة.

وحول ما تم ضبطه من المخدرات أوضح التقرير الذي صرح به عيسى العيسى المستشار والمتحدث باسم الجمارك السعودية أنه تم خلال الفترة المشار إليها ضبط (76) كجم من المواد المخدرة, فيما بلغ ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة (15.371.481) مليون حبة, وبلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال نفس الفترة (97) ألف زجاجة خمر.