“الصندوق العقاري” يعتزم اعادة القروض مع 10 بنوك و4 شركات تمويل

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أيهم اليوسف، أن الصندوق وقع مع 10 بنوك محلية من أصل 12 بنكاً مرخص ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين.

وأشار اليوسف، إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك وهما “الرياض” و”العربي” و”البلاد” بالإضافة إلى شركة “بداية للتمويل” نظراً لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين، مبيناً أن بعد ذلك سيتبعها باقي الجهات.

وأوضح اليوسف أن تحمل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، مبيناً أنه كلما قل الدخل زادت نسبة الدعم وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم.

وأكد أن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار.