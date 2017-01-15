 “الصندوق العقاري” يعتزم اعادة القروض مع 10 بنوك و4 شركات تمويل | فيفاء أون لاين
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

“الصندوق العقاري” يعتزم اعادة القروض مع 10 بنوك و4 شركات تمويل

“الصندوق العقاري” يعتزم اعادة القروض مع 10 بنوك و4 شركات تمويل
فيفاء أون لاين- متابعة

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أيهم اليوسف، أن الصندوق وقع مع 10 بنوك محلية من أصل 12 بنكاً مرخص ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين.

وأشار اليوسف، إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك وهما “الرياض” و”العربي” و”البلاد” بالإضافة إلى شركة “بداية للتمويل” نظراً لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين، مبيناً أن بعد ذلك سيتبعها باقي الجهات.

وأوضح اليوسف أن تحمل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، مبيناً أنه كلما قل الدخل زادت نسبة الدعم وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم.

وأكد أن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*