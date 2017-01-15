التعليم تعدل شرط «الدخل» لقبول طلاب التربية الخاصة

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتعديل شروط القبول المتعلقة بدخل أولياء أمور طلاب التربية الخاصة بحسب ما ذكر الحساب الرسمي الخاص بخدمة مستفيدي برنامج القسائم التعليمية.

وأوضحت الوزارة اليوم أن هذا التعديل يأتي حرصاً على استفادة أعداد أكبر من المتقدمين لبرنامج “القسائم التعليمية”، وبناءً على اعتبارات تتعلق بنوع الإعاقة، وعدد الأبناء المعاقين، مشيرة إلى أن القبول سيكون بالنظر إلى دخل الأب فقط وليس الأسرة.

وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة سابقاً، بينت أنه “ستتم مراجعتها آلياً، ومطابقتها مع الشروط الجديدة”، ودعت مَن لم يتقدم مسبقاً إلى “رفع طلب جديد عبر البوابة الموحدة للتقديم”، مؤكدة أن “شرط الدخل لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تعديله بناءً على معايير أولوية الاستحقاق”.