 شاهد بالفيديو .. الفروقات بين الدعم السكني سابقا وحاليا | فيفاء أون لاين
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

شاهد بالفيديو .. الفروقات بين الدعم السكني سابقا وحاليا

فيفاء أون لاين- متابعة

نشرت وزارة الإسكان اليوم (الأحد) مقطع فيديو ورسما توضيحيا يبين الفروقات الأساسية بين الدعم السكني سابقا، وحاليا، والذي تضمن نظرة على عناصر فئات الدخل والفئات العمرية والقدرة الشرائية.

وأوضحت الوزارة أن الدعم السابق في توزيع الأراضي والقروض لا يفرق بين الفئات العمرية، أو بين فئات الدخل المختلفة؛ بين الأشد والأقل حاجة، ولا يأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية.

وبيّنت أن الدعم السكني الحالي في نظامه الجديد يكفل أن تكون الأولوية للأشد حاجة، ويمول عددا أكبر مقارنة بالطريقة السابقة، ويأخذ في الحسبان القدرة الشرائية.

وأضافت أن طريقة الدعم الجديدة ستكون متوائمة مع نظام الدعم لـ “حساب المواطن” الذي أُصدر مؤخرا، والمقرر تنفيذه في فبراير المقبل.

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