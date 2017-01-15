الشوكولاتة على هيئة أقراص لمحاربة بعض الأمراض!

يبدو ان مادة الشوكولا تشكل وسيلة وقائية مهمة في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية. إذ نصح علماء اميركيون المختصين في صناعة الأدوية بإعداد أقراص من الشوكولا. فمثلا من شأن الشوكولا أن يكافح بنجاح الجلطات الدماغية والقلبية.

وقد أجرى الباحثون التجربة بمشاركة 18 ألف شخص، فطلبوا من المختصين في صناعة العقاقير إعداد أقراص من الشوكولا لأن هذا الأكل اللذيذ لا يحسن مزاج الإنسان فحسب، بل يؤثر في منظومة القلب والأوعية بصورة إيجابية جدا.

وفي الوقت نفسه لاحظ العلماء أن الإفراط في تناول الشوكولا قد يؤدي إلى السكري حيث يمكن أن يصادف المرء تطور بعض الأمراض الخطيرة بدلا من الوقاية من أمراض خطيرة أخرى. وكان على جميع المتطوعين المشاركين في التجربة إضافة كمية من الشوكولا إلى وصفاتهم اليومية. ولاحظ الباحثون بعد فترة أن أداء القلب تحسن لدى أغلبية المشمولين واستقر ضغط الدم لديهم.

برأي العلماء تعود فائدة الشوكولا للقلب إلى احتواء البن على كميات كبيرة من الفيتامينات المتعددة وفيتامين P والأحماض الدهنية غير المشبعة. من جهة أخرى، يؤدي الإفراط في تناول الشوكولا البيضاء إلى عواقب وخيمة في استقلاب وتفكيك السكريات والسكري والسمنة ونمو الميكروبات التي تتغذى على الطعام الحلو.