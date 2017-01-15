 جوازات الرياض تبدء استقبال طلبات إصدار وتجديد جواز السفر | فيفاء أون لاين
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

بالمحافظات التابعة له

جوازات الرياض تبدء استقبال طلبات إصدار وتجديد جواز السفر

جوازات الرياض تبدء استقبال طلبات إصدار وتجديد جواز السفر
فيفاء أون لاين- الرياض / واس

أعلنت جوازات منطقة الرياض عن البدء باستقبال طلبات إصدار وتجديد الجواز السعودي في شعب الجوازات بالمحافظات الرئيسية التابعة لجوازات منطقة الرياض .
وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها حالياً وانفاذاً للتوجيهات الكريمة وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بتوزيع خدمات الجوازات وفتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة والوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم على الوجه المطلوب .
يذكر أن هذه الخدمة تقدم للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تجديد أو إصدار جوازاتهم عبر الخدمات الإلكترونية (أبشر) ، بحيث يتم استقبالهم في شعب الجوازات بالمحافظات الرئيسية ويتم طباعة الجواز بالمقر الرئيسي بالرياض , ويشترط وجود عنوان بريدي (واصل).
وأكد اللواء السحيباني أهمية المحافظة على وثائق السفر من الفقدان أو التلف الذي يعرض صاحبة لعقوبات وغرامات مالية , مشددا على ضرورة التسجيل بالخدمات الإلكترونية (أبشر) وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة.

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