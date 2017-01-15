هذه هي مميزات أندرويد 8 القادم!

تستعد شركة جوجل لإطلاق نظام تشغيل جديد، يحمل اسم أندرويد 8.0 والذي ستدعمه بعدد من المزايا الجديدة والتحسينات التي تنال إعجاب المستخدمين، جنباً إلى جنب إصلاح عدد من المشاكل التي أثارت استياءهم من قبل، ونعرض فيما يلي أهم المزايا المتوقعة لنظام التشغيل الجديد.

الواقع الافتراضي

من المنتظر أن يدعم نظام التشغيل الجديد مميزات الواقع الافتراضي بما في ذلك دعم الألعاب وبعض التطبيقات، بالإضافة إلى إمكانية دعم قدرات الواقع المعزز المتقدمة أيضاً.

سماعات الرأس

بعد قيام شركة أبل بإزالة منفذ السماعة من هاتفها الذكي آيفون 7، وظهور بعض التقارير التي تشير إلى عزم سامسونج اتخاذ خطوة مماثلة مع هواتفها الذكية، فهناك اتجاه كبير إلى قيام العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية باتخاذ هذه الخطوة أيضاً، لذلك فمن المنتظر أيضاً ألا يدعم نظام أندرويد O المقبل هذه الميزة.

Google Assistant

يعتبر Google Assistant مساعد جوجل إحدى الخدمات المميزة التي جاءت بسلسلة هواتف بكسل، حيث يوفر هذا المساعد الشخصي الكثير من الأمور للمستخدمين، لكن مع إطلاق نظام الأندرويد المقبل، فمن المنتظر أن تقوم شركة جوجل بتوسيع استخدام المساعد الشخصى وإضافة المزيد من المميزات له.