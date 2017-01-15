 أمير جازان يستقبل القنصل العام الباكستاني لدى المملكة | فيفاء أون لاين
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

أمير جازان يستقبل القنصل العام الباكستاني لدى المملكة

أمير جازان يستقبل القنصل العام الباكستاني لدى المملكة
فيفاء أون لاين ـ جازان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة اليوم القنصل الباكستاني السيد شهريار أكبر خان والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بالقنصل الباكستاني متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
من جانبه عبر القنصل الباكستاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما وصلت إليه منطقة جازان من نهضة شاملة في جميع المجالات وما يوليه سموه من متابعة واهتمام بالجالية الباكستانية بالمنطقة.
وفِي ختام اللقاء تسلم سموه الكريم هدية تذكارية من قبل القنصل العام بمناسبة الزيارة.
الجدير بالذكر أن القنصل الباكستاني قام بجولة في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان وعددا من المواقع السياحية والأثرية  بالمنطقة.

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