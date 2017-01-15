أمير جازان يستقبل القنصل العام الباكستاني لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة اليوم القنصل الباكستاني السيد شهريار أكبر خان والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بالقنصل الباكستاني متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جانبه عبر القنصل الباكستاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما وصلت إليه منطقة جازان من نهضة شاملة في جميع المجالات وما يوليه سموه من متابعة واهتمام بالجالية الباكستانية بالمنطقة.

وفِي ختام اللقاء تسلم سموه الكريم هدية تذكارية من قبل القنصل العام بمناسبة الزيارة.

الجدير بالذكر أن القنصل الباكستاني قام بجولة في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان وعددا من المواقع السياحية والأثرية بالمنطقة.