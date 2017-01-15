أكثر من 200 مشرف ومشرفة يتابعون الاختبارات في تعليم صبيا

قام المساعد للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي صباح اليوم بزيارة مدرسة جخيرة الابتدائية والمتوسطة وذلك لتفقد سير الاختبارات ، وقد أشاد الحازمي بحسن التنظيم والترتيبات لدخول الطلاب الى قاعة الاختبارات بكل انسيابية ، وأداء الطلاب لامتحانهم في أول أيام الاختبارات بكل يسر وسهولة .

كما بدأ المشرفون التربويون والمشرفات التربويات من منسوبي ومنسوبات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم زيارات ميدانية للمدارس لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية مقررات وفصلي من العام الحالي 1437 – 1438 هـ ، حيث باشر ما يزيد عن200 مشرف و مشرفة تربوية لمتابعة سير الاختبارات في أكثر من 200 مدرسة.

تم خلال الزيارات الاطلاع على جداول الاختبارات والتأكد من استكمال الشفوية والعملية منها ومتابعة السجلات واللوائح المنظمة للعمل و سجلات لجنة الكونترول وفق التعليمات المبلغة للمدارس من قبل قسم الاختبارات وما وصل مؤخرا في لائحة الاختبارات كما تم التأكد من تهيئة الجو الملائم للطلاب والطالبات و الاطمئنان على وضعهن داخل القاعات واختتمت الزيارات بالتأكيد على المدارس بضرورة رصد النتائج وفق نظام نور لإخراجها بكل دقة وفي مواعيدها المحددة في جداول الاختبارات.

وقد وجهت مساعدة مدير تعليم صبيا أ. ليلى شماخي بوقت سابق إلى ضرورة الإعداد الجيد من قبل قائدات المدارس وأوصت المشرفات بالحضور المبكر للمدرسة للاطمئنان على انطلاقة العمل اليومي بشكل فاعل وأداء مميز والجلوس مع قائدة المدرسة قبل الشروع بزيارة الكونترول كما أوصت بالجلوس مع من يتطلب الأمر الجلوس معه من المعلمات وغيرهن إن وجد قصور في إحدى الجوانب التربوية والتعليمة والمبادرة في وضع الخطط العلاجية اللازمة والعمل على متابعتها والتواصل مع المعنيات في الإدارة في حال يتطلب الأمر لذلك ليتم معالجة أي طارئ يعيق إتمام الاختبارات واستخراج النتائج ، ووجهت سعادتها بعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من أن العمل يسير وفق المخطط له ووفق الأنظمة والتعليمات الوزارية الخاصة بالاختبارات متمنية للجميع دوام التوفيق .