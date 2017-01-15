قريباً .. انطلاق الجولة الأولى من عطاءات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس خالد الفالح، إن المملكة على أعتاب إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني للطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال زيارته مدينة مصدر بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك والوفد المرافق له في جلسة حوار رفيعة المستوى تهدف إلى دعم التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

ونوه المهندس الفالح بروح التعاون واستعداد المدينة لدعم نمو وتطوير القطاعات الجديدة والمهمة، وبما قامت به لنشر الطاقة المتجددة وتطبيق التقنيات النظيفة، وقال إنه من خلال هذا الحوار نستطيع تحقيق منافع متبادلة من حيث عملية الابتكار للوصول معاً إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

من جهته قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الاماراتي رئيس مجلس إدارة “مصدر” : إن الإمارات والمملكة ترتبطان بعلاقات أخوية وتاريخية طويلة رسخت قواعدها القيادة الرشيدة للبلدين، وشملت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، ونتشارك مع أشقائنا في المملكة الطموح الرامي إلى تأمين مزيج متنوع من مصادر الطاقة الذي يشكل أحد أبرز العوامل التجارية المعززة للنمو الاقتصادي.

ورأى أن اللقاء اليوم الذي يأتي بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، شكل فرصة ثمينة بالنسبة لمدينة مصدر لمناقشة” أهدافنا المشتركة وتبادل الأفكار والبحث في أطر التعاون التي ستمكننا من تحقيق الأهداف التي نصبو إليها”.

واستعرض المشاركون من المملكة، خلال الجلسة النقاشية، الأهداف المرحلية لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني الذي يُعد جزءًا من رؤية المملكة 2030، كما ناقش الجانب الإماراتي خلال الجلسة بعض جوانب استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي أعلن عنها مؤخرًا.