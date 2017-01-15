“بلدية العيدابي” تطلق مبادرتها لجمع الكتب المدرسية

بادرت بلدية محافظة العيدابي ممثلة في إدارة الخدمات بتوزيع سلات على مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها لوضع الكتب والأوراق التالفة نهاية الفصل الدراسي والتي يتم تفريغها من الكتب والأوراق بشكل دوري خلال فترة الاختبارات للعام الثاني على التوالي ، وجمعها والتخلص منها بطريقة مناسبة و وفقاً لصحيفة ” الرياض” أوضح رئيس بلدية العيدابي الأستاذ سالم بن يحيى الخالدي أن ذلك ياتي إمتدادا لتوجيهات سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ حمود الشايع لتقديم رسالة اجتماعية لمختلف أفراد المجتمع وللناشئة خاصة، بأهمية النظافة العامة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لدور البلدية في التوعية وضرورة القضاء على ظاهرة رمي الكتب الدراسية بشكل عشوائي بعد الانتهاء من الاختبارات خاصة وأن بعضها تحمل آيات قرآنية وأحاديث شريفة، لافتا إلى التعاون والجهود التي يبذلها منسوبي مكتب التعليم بالعيدابي.