روضة دار رقية بالكراء تختتم برامجها وأنشطتها

وسط أجواء من الفرح والسرور اختتمت براعم دار رقية للأطفال بالكراء التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة أعمالها وبرأنشطتها خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1438هــ وذلك حفل مبسط أقيم بمشاركة جميع منسوبات الروضة وكما اشتمل الحفل على العديد من فعاليات وبرامج ترفيهه للأطفال .

وأوضحت مديرة الروضة الأستاذة ابتسام عوض أن هذا الحفل هو ختام أنشطة وبرامج وأعمال الروضة خلال الفصل الدارسي الأول وكما قدمت شكرها الجزيل لإدارة الجمعية على دعمها المستمر وشكرخاص لمنسوبات الروضة لإنجاح الحفل .

وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال .