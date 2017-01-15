 روضة دار رقية بالكراء تختتم برامجها وأنشطتها | فيفاء أون لاين
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

روضة دار رقية بالكراء تختتم برامجها وأنشطتها

روضة دار رقية بالكراء تختتم برامجها وأنشطتها
أحمد الزهراني ـ الباحة
وسط أجواء من الفرح والسرور اختتمت براعم دار رقية للأطفال بالكراء التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة أعمالها وبرأنشطتها خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1438هــ وذلك حفل مبسط أقيم بمشاركة جميع منسوبات الروضة وكما اشتمل الحفل على العديد من فعاليات وبرامج ترفيهه للأطفال .
وأوضحت مديرة الروضة  الأستاذة ابتسام عوض أن هذا الحفل هو ختام أنشطة وبرامج وأعمال الروضة خلال الفصل الدارسي الأول وكما قدمت شكرها الجزيل لإدارة الجمعية على دعمها المستمر وشكرخاص لمنسوبات الروضة لإنجاح الحفل .
وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال .

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