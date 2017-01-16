 طلب ابراء ذمة المتوفي أحمد يحيى زاهر الحكمي الفيفي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

طلب ابراء ذمة المتوفي أحمد يحيى زاهر الحكمي الفيفي

طلب ابراء ذمة المتوفي أحمد يحيى زاهر الحكمي الفيفي
فيفاء أون لاين ـ الرياض

تلقت صحيفة فيفاء رسالة من أسرة المغفور له بإذن الله  أحمد بن يحيى زاهر الحكمي الفيفي  يطلبون فيها إبراء ذمته رحمه الله . هذا نصها ..

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

أما بعد. 

نحن أسرة الشيخ :أحمد بن يحى والذي انتقل إلي رحمة الله  غفر الله له واسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون

دعوة لمن له حق أو مُطالبة .. للمغفور له بإذن الله : 

أن يتقدم فوراً إلى أبنائه  وذلك لابراءً ذمته رحمه الله ، ونرجو من الجميع إبراء ذمته .. حتى من الأمور الغير مادية وتحليله والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

راجين الأتصال على هذا الرقم :
جبران أحمد يحيى 
0550019739

ودمتم بحفظ الله ورعايته

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