عيبان التميز ب+ م تخلد شهداء بلغازي في لجان اختبارات الفصل الأول

قدمت اليوم مدرسة عيبان الابتدائية والمتوسطة لوحة جميلة وعمل رائع مع بداية الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة. .حيث كانت لها لمسة وفاء لشهداء الحد الجنوبي الثمانية من أهالي بلغازي بمحافظة العيدابي فقد أسمت لجان الاختبار بهم وكتبت عبارة ( شهداؤنا لا زلتم تاجاً على رؤوسنا ).

وقدمت لطلابها حبات من التمر والماء لتلطيف الجو والتهيئة النفسية لهم. وابدعت في حفظ الكتب الدراسية بتوفير أكياس خاصة لكل طالب يضع فيها كتبه أولاً بأول وتحفظ في المدرسة بشكل نهائي دون أن تُعرض للإمتهان والرمي في الطرقات.

وقد عبر قائد المدرسة الأستاذ حسن جبر الفيفي عن شكره لفريق العمل بالمدرسة على تفاعلهم وتقديمهم جميع سُبل الراحة لأبنائنا الطلاب.