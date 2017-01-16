وجبات إفطار ومشروبات ساخنة لطلاب مدرسة الحسينية

قامت مدرسة الحسينية المتوسطة والثانوية باستقبال طلابها في بداية أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٣٧ /١٤٣٨ وذلك بتقديم وجبات إفطار ومشروبات ساخنة قبل دخولهم قاعات الامتحانات لجميع منسوبي المدرسة وذكر لنا قائد المدرسة الأستاذ ابراهيم بن حسن الذروي تكفل المدرسة بتقديم الوجبات لأبناءنا الطلاب له ايجابيات حيث بعض الطلاب لانشغاله بالمذاكرة يتم تأخير إفطاره الصباحي إلي بعد الامتحان وهذا يسبب له صعوبة التركيز أثناء الاختبارات وحتى لا يتعرض الطلاب لأي أعراض جانبية أو صحية وتخفيف التوتر والقلق قبل الدخول للقاعات وشكر قائد المدرسة جميع زملائه في المدرسه على تعاونهم لانجاح إفطار الطلاب وتمنى للطلاب التوفيق والنجاح.

Share on: whatsapp