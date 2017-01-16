 دوريات مركز الجانبة يالداير يقبض عدد 720 حزمة من القات المهرب من اليمن | فيفاء أون لاين
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

دوريات مركز الجانبة يالداير يقبض عدد 720 حزمة من القات المهرب من اليمن

دوريات مركز الجانبة يالداير يقبض عدد 720 حزمة من القات المهرب من اليمن
سالم فرح ـ الداير
تمكنت دوريات مركز الجانبة مساء اليوم الأحد الموافق 1438/4/17 من القبض على عدد 720 حزمة من القات المهرب والذي قام المهربين بأخفائه في الموقع المسمى نيد سحرة أستعداداً لنقله عن طريق الجانبة ولكن تمكنت الدوريات من القبض عليها وسحبها للمركز وأتلافها حسب التعليمات المتبعة ..
كما تمكنت في تمام الساعة السادسة مساءً من القبض على سيارة جيب ربع أبيض موديل 2014 في الموقع المسمى عقبة عكفان حيث عند محاصرة الدوريات الأمنية لها  تمكن قائدها من الفرار وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد ( 480) حزمة من القات المهرب وقد تم سحب السيارة للمركز وأعداد المحاضر اللازمة في ذلك حسب المتبع وقدم سعادة رئيس مركز الجانبة/ عبدالله بن أسعد الفيفي  شكره وتقديره  لافراد الدورية على الجهود المبذولة للحد من ظاهرة التهريب بجميع أشكاله ..

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