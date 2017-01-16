دوريات مركز الجانبة يالداير يقبض عدد 720 حزمة من القات المهرب من اليمن

تمكنت دوريات مركز الجانبة مساء اليوم الأحد الموافق 1438/4/17 من القبض على عدد 720 حزمة من القات المهرب والذي قام المهربين بأخفائه في الموقع المسمى نيد سحرة أستعداداً لنقله عن طريق الجانبة ولكن تمكنت الدوريات من القبض عليها وسحبها للمركز وأتلافها حسب التعليمات المتبعة ..

كما تمكنت في تمام الساعة السادسة مساءً من القبض على سيارة جيب ربع أبيض موديل 2014 في الموقع المسمى عقبة عكفان حيث عند محاصرة الدوريات الأمنية لها تمكن قائدها من الفرار وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد ( 480) حزمة من القات المهرب وقد تم سحب السيارة للمركز وأعداد المحاضر اللازمة في ذلك حسب المتبع وقدم سعادة رئيس مركز الجانبة/ عبدالله بن أسعد الفيفي شكره وتقديره لافراد الدورية على الجهود المبذولة للحد من ظاهرة التهريب بجميع أشكاله ..

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