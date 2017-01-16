تقنية بنات جازان تشارك بالمعرض الأول لإيجانس اليفنت

شاركت الكلية التقنية للبنات بجازان بمعرض إيجانس اليفنت الأولى بالمنطقة ويعد من اكبر المعارض الذي يضم العديد من منتجات اللأناقة والجمال وذلك تحت اشراف وتنظيم مؤسسة علياء للأسر المنتجة وبرعاية كريمة الشيخه نورة بنت خليفه بن عبدالعزيز آل خليفة

وقد اقيم باحدى الصلات بجيزان بمشاركت الكلية التقنية بجازان كراعي ذهبي للحفل،

كما قدمت ركن تعريفي عن الكلية بالقاعة وقد بدأ افتتاح الفعالية و تضمنت التعريف بالكلية واقسامها وانجازاتها وعرض بعض مخرجات المتدربات من قسمي التجميل والتصميم وانتاج الملابس تحت اشراف رئيسة الدراسات العامة الاستاذة عفاف خرمي كما قدمت المتدربة روابي شريف فقرة للرسم المكياج بحضور عميدة الكليه التقنية للبنات بجازان الاستاذة ساميه موسى وممثلي الغرفة التجارية وسيدات الأعمال واصحاب المشاغل والمراكز التجميليه والذين بدورهم دعموا الهدف الأساسي من هذه الفعلية والتي تساهم في تعزيز العمل المهني ونشر ثقافة العمل واهمية دور المرأة في تنمية المجتمع ،

واستمرت الفعاليات بمسابقة ايجانس اليفنت مشاركات كبيرة من سيدات الأعمال والمراكز التجميلية في عرض الأزياء والميك اب وقد كان للمتدربات وخريجات الكلية التقنية دور ومساهمة في هذه المسابقه

حيث تم عرض الازياء على المودل المخصص لكل جهه على الحضور ولجنة التحكيم المشاركة

وفي نهاية الحفل تم استعراض النتائج على الحضور

وكانت متدربات كلية التقنية للبنات بجازان شرف الحصول على المركز الأول في المظهر العام والذي كان من انتاج المصممه فاطمه مروعي والميك اب مريم غزواني

وشرف الحصول على المركز الاول كأفضل مصصمه للمتدربة ظلال كاملي.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المتسابقات من قبل مؤسسة علياء

كما تسلمت عميدة الكلية التقنية للبنات بجازان الاستاذة ساميه عبدالله موسى هديه تذكاريه على ماقدمته الكلية من دعم للحفل.