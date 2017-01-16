التدريب التقني : تأهيل (2750) نزيلة في السجون بالمجالات التقنية والمهنية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تأهيل ( 2750 ) نزيلة في السجون حتى الآن عبر برامجها التدريبية التي تقدمها داخل السجون بالشراكة مع المديرية العامة للسجون، بهدف تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم للعودة للمجتمع عقب انتهاء محكوميتهم.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للتدريب المشترك بالمؤسسة فائزة الغامدي أن برنامج تدريب النزيلات في السجون بدأ في عام 1430هـ, لتأهيلهن في عدة مجالات تقنية ومهنية من أبرزها الحاسب الآلي والخياطة والأعمال الفنية واليدوية والتزيين والتجميل, وكذلك إكسابهن مهارات اللغة الإنجليزية وتقديم برامج تدريبية لتطوير الذات وافتتاح المشاريع الصغيرة.

وأكدت الغامدي أنه تمّ خلال العام الهجري الماضي تدريب النزيلات على (36) برنامج في كلٍ من الرياض والأحساء والدمام وبريدة وأبها وحائل والطائف والمدينة المنورة, وأن هناك خطة للتوسع في تقديم البرامج لتشمل جميع السجون في مناطق المملكة وكذلك تفعيل الخط الانتاجي في إصلاحيه ذهبان والحائر ,مشيرةً إلى حرص النزيلات على الالتحاق بالبرامج التدريبية والانتظام فيها حتى إنهائها بشكل كامل.

وأضافت مديرة التدريب المشترك النسائي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن خريجات البرامج التدريبية يحصلن على شهادات إتمام البرامج التدريبية الخاصة بنزيلات السجون لتستفيد منها النزيلة بعد انتهاء محكوميتها في الحصول على فرصة عمل مناسبة حيث تعد هذه الشهادة كبقية الشهادات التي تقدم لكافة خريجات البرامج التقنية والمهنية الأخرى.