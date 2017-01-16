 تحطم طائرة تركية.. ووفاة 32 بينهم 6 أطفال | فيفاء أون لاين
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

تحطم طائرة تركية.. ووفاة 32 بينهم 6 أطفال

تحطم طائرة تركية.. ووفاة 32 بينهم 6 أطفال
نوال الفيفي - متابعات

لقي 32 شخصاً -على الأقل- مصرعهم، بينهم ستة أطفال، في حادث تحطم طائرة شحن تركية فوق عدد من المساكن قرب مطار بشكيك في قرغيزستان اليوم.
وقال المسؤول في وزارة الحالات الطارئة محمد سفاروف: “عند الساعة 7,40 (01,40 ت غ) تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة تركية، آتية من هونغ كونغ، إثر اقترابها من مطار ماناس في بشكيك بسبب سوء الأحوال الجوية”.
وأشارت متحدثة باسم الوزارة إلى أن 15 منزلاً على الأقل دمر في الحادث. وذكرت وسائل إعلام قرغيزية أن الطائرة تحطمت قرب بلدة داتشا-سو القريبة من المطار.

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